Großbrand in Tiroler Firma hat tagelange Löscharbeiten zur Folge

Knapp 110 Florianis standen bei dem Großbrand in Jenbach in Tirol im Einsatz.

Gestern Abend, am 23. August gegen 20.37 Uhr, kam es bei einem mit Sägespänen gefüllten Silo in Jenbach (Bezirk Schwaz, Tirol) aus noch unbekannten Gründen zu einer Staubexplosion, die ein Feuer in ebenjenem Silo und einem weiteren auslöste. All das ereignete sich auf dem Firmengelände einer holzverarbeitenden Firma.

Knapp 110 Einsatzkräfte vor Ort

Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt, es entstand jedoch Sachschaden in derzeit noch nicht bekannter Höhe, erklärt die Polizei nun. „Aufgrund der Lage vor Ort dürften die Löscharbeiten nach Angaben des Einsatzleiters der Freiwilligen Feuerwehr Jenbach mehrere Tage andauern“, so die Beamten weiter. Im Einsatz standen knapp 110 Einsatzkräfte der Feuerwehr Jenbach und der umliegenden Feuerwehren.