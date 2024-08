Veldener Wochenmarkt feiert Eröffnung mit zahlreichen Besuchern

Die Eröffnung zog zahlreiche Besucher an, darunter viele Ehrengäste, die gemeinsam mit den Händlern den Start dieses lebendigen Treffpunkts feierten. Besonders erfreut zeigte sich die Marktleitung Sandra L’Allemand über die positive Resonanz der Bevölkerung. „Der Veldener Wochenmarkt ist ein wertvoller Gewinn für unsere Gemeinde. Er bringt Menschen zusammen, unterstützt unsere regionalen Erzeuger und belebt das Herz von Velden“, betonte Bürgermeister Ferdinand Vouk in seiner Rede.

Tradition und Moderne

Die Veranstalter, darunter die Marktgemeinde Velden und die LAG Villach-Umland, blicken optimistisch in die Zukunft und freuen sich darauf, den Markt als festen Bestandteil des öffentlichen Lebens in Velden zu etablieren. „Der Veldener Wochenmarkt ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Tradition und Moderne in unserer Gemeinde Hand in Hand gehen können“, so Gemeindevorstand und Marktreferent Markus Kuntaritsch.