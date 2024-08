„Weiße Haare, schöne Zähne“: Kärntnerin (61) sucht jetzt ihren Prinzen

Gabriele, 61-jährige Frisörmeisterin in Pension aus Kärnten, will einen neuen Mann, der zwischen 55 und 65 Jahre alt ist, und vor allem Humor mitbringt. Denn langweilig wird es mit der gebürtigen Wienerin sicher nicht. Die temperamentvolle Mutter zweier Töchter lebt seit 14 Jahren am Wörthersee und genießt die Sonnenstunden am liebsten auf ihrem Stand-up-Paddle-Board im kühlen Nass. Im Hafen der Ehe fand sie sich bereits zweimal, diese Verbindungen hielten aber leider nicht.

„Der Prinz kann aus Österreich kommen“

Jetzt ist die sportliche Single-Dame wieder bereit, zu vertrauen und ihr Herz zu öffnen. Herren, die „athletisch und sportlich sind, weiße Haare, schöne Hände und Zähne haben“, sind für Gabriele besonders attraktiv. Dafür wäre die flexible Kandidatin auch bereit, eine Fernbeziehung einzugehen, denn: „Der Prinz kann aus ganz Österreich kommen.“ Die Sendung findet am 26. August um 20.15 Uhr in ORF 2 und bereits ab 9.00 Uhr auf ORF ON statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.08.2024 um 08:05 Uhr aktualisiert