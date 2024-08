Enorme Belastung: Florianis bergen Toten in Badewanne

Extremen Belastungen waren die Florianis der Berufsfeuerwehr Klagenfurt bei einem Einsatz in der Nacht auf Samstag ausgesetzt.

Veröffentlicht am 24. August 2024, 08:50 / ©BF Klagenfurt

„Wir wurden von der Polizei informiert, es ging um eine Hilfeleistung für eine Bestattung“, weiß der Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt, Branddirektor-Stellvertreter Wolfgang Germ, im Gespräch mit 5 Minuten. Eine „sehr schwere Person“ war in ihrer Badewanne verstorben. Wie lange er schon im Wasser lag, ist unklar.

„Kollegen haben drei Pressluftflaschen gebraucht“

„Die Bergung war sowohl psychisch als auch physisch extrem schwer. Die Leiche musste mitsamt der Badewanne aus der Wohnung geborgen werden“, so Germ weiter. Zudem sei all das auch nur mit Atemschutz möglich gewesen. „Die Kollegen haben drei Pressluftflaschen gebraucht, der Einsatz hat drei bis vier Stunden gedauert“, erklärt der Floriani.

©BF Klagenfurt | Zu einer „enormen Belastung“ wurde ein Feuerwehreinsatz in der Nacht auf Samstag. ©BF Klagenfurt | In einer Badewanne lag bereits seit längerem eine Leiche.

Badewanne musste herausgeschremmt werden

Zudem sei der Einsatz eben auch körperlich extrem anstrengend gewesen. „Erst musste die Badewanne herausgeschremmt, dann der Mann mitsamt Badewanne aus dem ersten Stock gebracht werden.“ Es sei nicht anders möglich gewesen, als den Leichnam mit der Badewanne gemeinsam zu bergen. Da die Wanne nicht durch das Fenster passte, musste man auch dort das Mauerwerk entfernen.

„Das muss man alles erst einmal verarbeiten“

Weiters war auch das drumherum „nicht so einfach“, weiß Germ. Danach hätte man auch mit den Mitarbeitern Gespräche geführt. „Das muss man ja alles auch erst einmal verarbeiten. Die psychische Belastung, die da auf uns zukommt, ist enorm“, so der Branddirektor-Stellvertreter. „Hut ab vor meinen Kollegen, die das vor Ort durchgeführt haben.“ Auch auf Facebook hat man den Einsatz gepostet. „Die Bevölkerung soll wissen, was wir da oft leisten müssen“, meint Germ abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.08.2024 um 09:49 Uhr aktualisiert