Tankstellenräuber baute beinahe Unfall: Ermittler suchen Fahrer

Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Lustenau, Bezirk Dornbirn, am Donnerstagabend, 22. August, sucht die Landespolizeidirektion Vorarlberg nicht nur den Täter, sondern auch einen Fahrzeuglenker beziehungsweise -lenkerin. Die Ermittler gehen nämlich davon aus, dass es zwischen dem mutmaßlichen Täter, und einem bislang unbekannten Autofahrer zu einem „fast Zusammenstoß“ kam. „Als der Täter von der Tankstelle in Richtung Höchst flüchtete und die L203 Rheinstraße in Richtung Westen überquerte, musste ein Fahrzeug stark abbremsen“, heißt es von der Polizei. Der Beinahe-Unfall dürfte sich nach 21.55 Uhr zugetragen haben.m

Unfallbeteiligter gesucht Die betreffende Lenkerin oder der Lenker wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lustenau (+43 59133 8144 100) oder dem Landeskriminalamt Vorarlberg (+43 59 133 80 3333) zu melden.