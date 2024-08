Darum mussten 2.500 Haushalte in Graz gestern ohne Strom auskommen

Ein Erdschluss in der Elektrik tritt auf, wenn ein elektrischer Leiter (z. B. eine Phase) unbeabsichtigt mit einem leitfähigen Material, wie zum Beispiel dem Erdboden, in Berührung kommt. Dies kann zu einem unkontrollierten Stromfluss führen und potenziell gefährliche Situationen verursachen. Ein Erdschluss kann in verschiedenen elektrischen Systemen auftreten, sei es in Haushalten, Industrieanlagen oder anderen Bereichen, in denen elektrische Energie verwendet wird.

Quelle: elektriker.org