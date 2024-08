Kunsthandwerk in Villach: 50 Aussteller präsentieren ihr Können

Auf dem Kunsthandwerksmarkt in Villach gibt es alles was das Herz begehrt, von Keramik, über Glasschmuck, bis hin zu Holzspielzeug. Veranstaltet wird der Markt von der Landesinnung der Kunsthandwerke in Kooperation mit dem Stadtmarketing Villach. „Wir freuen uns sehr über das breite Spektrum, das hier geboten wird. Besonders hervorheben möchte ich, dass alle Besucherinnen und Besucher vor Ort Unikate kaufen und auf Wunsch auch individuelle Anfertigungen besprechen und in Auftrag geben können“, sagt Landesinnungsmeister Adolf Pobaschnig in Ausblick auf die Veranstaltung.

Auch Schauhandwerken wird geboten

Außerdem wird es ein sogenanntes Schauhandwerken geben, bei welchem die Besucher die Möglichkeit haben werden den Handwerkern über die Schulter zu schauen und in Schnupperwerkstätten selbst Hand anlegen können. Das Rahmenprogramm beinhaltet unter anderem den Kärntner Viergesang als Eröffnungschor und eine Kindermal- bzw. Bastelstation.