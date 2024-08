„Echt schlimm“: Diebe brachen in steirisches Feuerwehrhaus ein

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde bei der Freiwilligen Stadtfeuerwehr Bärnbach eingebrochen

Veröffentlicht am 24. August 2024, 09:46

„Einbruchsdiebe machen auch vor einem Feuerwehrhaus nicht halt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben sich nicht geladene Gäste zu der FW Bärnbach Zutritt verschafft und nach Geld gesucht, Tresor und Handkassa aufgebrochen und einen erheblichen Schaden hinterlassen“, berichtet die Feuerwehr in einem Facebook-Posting. „Ehrlich jetzt, liebe Freunde, ein Feuerwehrhaus, eine freiwillige Einsatzorganisation…echt schlimm“, so verleihen die Feuerwehrmitglieder ihrer Bestürzung Ausdruck.