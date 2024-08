Villacher am helllichten Tag überfallen: „Es ist alles weg“

Ein Unbekannter habe ihm am Ende der Fußgängerbrücke über die Drau in Richtung Congress Center um ein Feuer gebeten. „Dann ging alles ganz schnell“, erinnert sich der Villacher an den Vorfall Samstagvormittag, am 24. August. „Er hat mir mit einem spitzen Gegenstand ins Gesicht geschlagen und mich dann ausgeraubt“, erklärt er im Gespräch mit 5 Minuten.

Fahndung nach unbekanntem Täter läuft

„Mein Handy ist weg, meine Bankomatkarte ist weg. Alles ist weg“, so Dominik S. Er sei noch völlig außer sich und war gerade aus der Polizeistation am Hauptplatz gekommen. Davor war er auch bereits im Krankenhaus. Seitens der Polizei kann man die Sachlage weder bestätigen noch dementiert man sie. „Aktuell können wir noch nicht wirklich etwas dazu sagen. Es ist etwas geschehen, was genau es war, ist derzeit aber noch unklar“, meint ein Polizist des Stadtpolizeikommandos gegenüber 5 Minuten.