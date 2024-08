Staus in Österreich: Diese Strecken sind heute am stärksten betroffen

Seit den frühen Samstag-Morgenstunden rollen die Kolonnen vor allem in Fahrtrichtung Süden, beobachtet ÖAMTC-Experte Harald Lasser. Besonders betroffen waren in Tirol Fernpasstrecke (B179), die Brenner Autobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg und Zillertal Straße (B169) vor dem Brettfall Tunnel. Der ÖAMTC-Experte befürchtet, dass die Verzögerungen im Laufe des Tages vor allem in Richtung Norden noch deutlich anwachsen werden.

Hier staut es sich

In Salzburg kam es auf der Tauern Autobahn (A10) abschnittsweise zu Staus zwischen dem Walserberg und dem Tauern Tunnel, die durch eine unfallbedingte Sperre desselben gegen 10.30 Uhr noch verstärkt wurden. In der Steiermark mussten sich Autofahrende auf der Pyhrn Autobahn (A9) zwischen Übelbach und St. Michael gedulden. In Oberösterreich zwischen Inzersdorf und Klaus, beides bedingt durch Baustellen. Besonders im Fokus standen die Zeitverluste an den Grenzen. Vor dem Karawanken Tunnel (A11) lagen die Wartezeiten Richtung Österreich bei knapp zwei Stunden, Richtung Slowenien bei einer Stunde.