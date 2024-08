Bis zu zwei Stunden: Riesen-Stau vor Karawankentunnel

Vor dem Karawankentunnel staut es sich in beide Richtungen, besonders schlimm ist es aber auf slowenischer Seite.

Vor dem Karawankentunnel staut es sich in beide Richtungen, besonders schlimm ist es aber auf slowenischer Seite.

Veröffentlicht am 24. August 2024, 11:22 / ©Screenshot "Asfinag" Webcam

Lange Staus erwarten Urlauber, die aktuell über den Karawankentunnel nach Kärnten ein- oder ausreisen wollen. Während man bei der Ausreise derzeit (Stand 11.20 Uhr) „nur“ 20 Minuten verliert, ist es bei der Einreise von Slowenien nach Österreich über eine Stunde. Auseichen kann man dabei über den Wurzen- und Loiblpass. Der „ÖAMTC“ berichtet überhaupt von bisherigen Höchstwerten heute, die bei zwei Stunden in Richtung Österreich und bei einer Stunde in Richtung Slowenien gelegen sind.

Auch Staus auf der A10 vor Villach und auf der A23 in Italien

Ebenfalls etwas länger dauert es auf der A10 Tauernautobahn zwischen Paternion/Feistritz und dem Knoten Villach. In Fahrtrichtung Villach gibt es laut „Asfinag“ derzeit über sechs Kilometer Stau und Blockabfertigung vorm Kroislerwandtunnel. Im Kanaltal in Italien staut es sich aktuell auch, auf der A23 in Richtung Udine auf Höhe Tarvis dauert es bei der dortigen Mautstelle etwa 30 Minuten länger, berichtet „Antenne Kärnten“.