200 Meter abgestürzt: Bergung am Großglockner gestaltete sich schwierig

Der Rettungshubschrauber musste einen schwer verletzten Bergsteiger am Großglockner bergen.

Veröffentlicht am 24. August 2024, 11:46 / ©Polizei Kärnten

Zwei Bergsteiger aus Osttirol (53 und 58 Jahre alt) haben am heutigen Samstag, 24. August, eine Bergtour vom Lucknerhaus über den Normalweg auf den Großglockner unternommen. Gegen 5 Uhr verhakte sich dann aber der 53-Jährige beim seilfreien Aufstieg in Richtung Eisleitl mit den Steigeisen am Unterschenkel und kam dadurch im steilen, eisigen Gelände zu Sturz.

Schwer verletzt auf 3.600 Metern liegen geblieben

„In weiterer Folge stürzte er etwa 200 Meter ab und blieb schwer verletzt auf einer Seehöhe von knapp 3.600 Metern liegen“, erklärt die Polizei nun. Sein Kollege hat daraufhin sofort einen Notruf abgesetzt und ist zur Unfallstelle abgestiegen. Gleichzeitig stiegen Bergführer zur Unfallstelle auf und versorgten den Schwerverletzten.

Schwerverletzter wurde ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen

In weiterer Folge kamen Notarzt- und Polizeihubschrauber angeflogen, um den Verletzten gemeinsam zu bergen. „Unter schwierigsten Bedingungen gelang der Crew des Notarzthubschraubers eine Seilbergung. Danach wurde der Schwerverletzte ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen“, so die Polizisten weiter. Der zweite Bergsteiger wurde vom Polizeihubschrauber geborgen – er blieb unverletzt.