Morgenstau auf der A9: Hier mussten sich die Fahrer etwas gedulden

Veröffentlicht am 24. August 2024, 11:47 / ©Leserfoto

Die Verkehrsexperten vom ÖAMTC prognostizierten für das Wochenende wieder ein starkes Verkehrsaufkommen auf Österreichs Autobahnen. Auch in der Steiermark soll es aufgrund des Reiseverkehrs zu längeren Wartezeiten kommen, hieß es. Aufgrund der aktuellen Sicherheitslage kommt es bei der Einreise von Slowenien nach Österreich zu verstärkten Grenzkontrollen. Speziell beim Grenzübergang Spielfeld (A9) muss mit langen Wartezeiten gerechnet werden. Der ÖAMTC empfiehlt deshalb, nach Möglichkeit auszuweichen.

Längere Wartezeiten zwischen Übelbach und St. Michael

Bereits seit heute Morgen staut es sich auf einigen Teilabschnitten der Autobahnen. Besonders betroffen waren in Tirol Fernpasstrecke (B179), die Brenner Autobahn (A13) vor der Mautstelle Schönberg und Zillertal Straße (B169) vor dem Brettfall Tunnel. In der Steiermark mussten sich Autofahrende auf der Pyhrn Autobahn (A9) zwischen Übelbach und St. Michael gedulden. Der ÖAMTC-Experte Harald Lasser befürchtet, dass die Verzögerungen im Laufe des Tages vor allem in Richtung Norden noch deutlich anwachsen werden.