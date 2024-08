Tödlicher Unfall bei Frequency-Abbau: Das sagt der Veranstalter dazu

Zu dem Unglück kam es am gestrigen Freitag, dem 23. August. Eine 53-jährige Joggerin wurde während der Abbauarbeiten am Traisendamm von einem Teleskopstapler erfasst und schwer verletzt. Vor Ort wurde die Frau noch vom Notarzt reanimiert, im Unfallkrankenhaus St. Pölten konnte letztlich aber nur noch ihr Tod festgestellt werden. Der Lenker des Staplers, ein 36-jähriger Mann, dürfte sie beim Rückwärtsfahren übersehen haben. Er wird der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr angezeigt.

Veranstalter meldet sich zu Wort

Eine Reaktion des Veranstalters ließ nicht lange auf sich warten. Auf der Facebook-Seite des Frequency Festivals bekundet der Veranstalter seine Anteilnahme. „Während der Abbauarbeiten am Traisendamm kam es am Freitag, dem 23. August zu einem tragischen Unfall, bei dem eine Frau tödlich verunglückte. Das gesamte Team des Veranstalters steht unter Schock. In diesen schweren Stunden möchten wir der Familie, allen Angehörigen & Freund*innen unser herzlichstes Beileid und Mitgefühl und unsere aufrichtige Anteilnahme aussprechen“, heißt es in dem Posting.