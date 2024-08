Kollision mit Omnisbus: Motorradfahrer (40) tot

Der Unfall ereignete sich gestern Abend im Bereich der Trauzlgasse auf einem Firmengelände einer Omnibusfirma. Eine 26-jährige Omnibuslenkerin und ein 40-jähriger Motorradfahrer kollidierten. „Die 26-Jährige war gerade dabei, den Bus am Gelände abzustellen, als es in einer Kurve zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Motorradfahrer kam“, berichtet die Landespolizeidirektion Wien.

Jede Hilfe kam zu spät

Für den 40-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er erlag am Unfallort seinen Verletzungen, der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. „Die 26-jährige Buslenkerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen“, so die Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.08.2024 um 12:16 Uhr aktualisiert