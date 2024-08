Messerattacke in Wien: 20-Jähriger lag blutend am Boden

Kurz nach Mitternacht wurde die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag, den 24. August, von Passanten beim Morzinplatz (1. Bezirk) angesprochen, dass in der Nähe ein Mann am Boden liege, der unmittelbar davor von einem Unbekannten mit einem Messer verletzt worden sein soll. Vor Ort fanden die Beamten dann tatsächlich einen blutenden, am Boden liegenden Mann vor. Sie leisteten Erste Hilfe und riefen die Rettung.

Berufsrettung bringt Schwerverletzten ins Krankenhaus

Der 20-Jährige wurde in weiterer Folge von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verletzte nicht Deutsch sprechen kann, wie die Polizei berichtet, konnte er zum Vorfall auch nicht befragt werden. Der derzeit noch unbekannte Tatverdächtige war zu diesem Zeitpunkt bereits geflohen. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.