Familienstreit in Favoriten eskaliert: Vater verletzt Sohn mit Messer

Gestern Abend betrat ein Mann eine Polizeiinspektion in Favoriten und gab gegenüber den Beamten an, dass er kurz zuvor Streit mit seinem Vater hatte und im Zuge dessen von ihm mit einem Küchenmesser verletzt wurde. Durch die Beamten wurde umgehend die Rettung verständigt. Der 40-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Vater wurde festgenommen

In weiterer Folge suchten die Beamten den 64-jährigen Vater an seiner Wohnadresse auf und nahmen diesen aufgrund einer Festnahmeanordnung durch die Staatsanwaltschaft Wien vorläufig fest. Das Küchenmesser wurde durch die Beamten sichergestellt. „Ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Der 64-Jährige befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung“, informiert die Polizei in einer Aussendung.