Reanimation erfolglos: Biker (35) krachte ungebremst gegen Zaun

Der 35-jährige Oberösterreicher aus Altmünster (Bezirk Gmunden) kam am gestrigen Freitag, 23. August, um 17.10 Uhr, in einer Linkskurve auf der Thalgaustraße (L539) ungebremst von der Straße ab. Anschließend durchbrach er den Balken eines Zaunes und kam auf einer Wiese zu liegen. „Mehrere Ersthelfer begannen sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Kurze Zeit später traf der Rettungshubschrauber C14 ein und führte die Reanimationsmaßnahmen fort, welche jedoch erfolglos verliefen“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Wurde Fahrer von Sonne geblendet?

Nachfahrende Verkehrsteilnehmer konnten den Unfall beobachten. Gegenüber der Polizei gaben sie an, dass der 35-Jährige mit etwa 70 km/h ungebremst geradeaus gefahren sei. „Zu diesem Zeitpunkt herrschte blendende Sonne, auf der Fahrbahn waren keine Bremsspuren zu sehen. Das Motorrad erlitt einen Totalschaden“, merkt die Polizei an.