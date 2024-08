Carjacking-Versuch mitten in Wien: Autofahrer hatte Angst um sein Leben

In Wien kam es zu einem Carjacking-Versuch, der von Security-Mitarbeitern vereitelt wurde.

Veröffentlicht am 24. August 2024, 12:45 / ©Adobe Stock/ Frank Gärtner

Wie aus dem Nichts lief am Freitagvormittag, 23. August, 9 Uhr, ein 39-jähriger Österreicher am Dr. Karl-Renner-Ring, Innere Stadt, auf die Straße und stoppte ein Auto ab. Der 39-Jährige nötigte den Fahrzeuglenker zum Aussteigen und bedrohte ihn mit dem Umbringen. Den Autofahrer überkam die Angst, also ging er der Aufforderung nach. Doch noch bevor der Autodieb wegfahren konnte, schritten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma ein. Sie hatten den Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt.

Nazi-Parolen gebrüllt

„Als die alarmierten Beamten eintrafen, machte der 39-jährige Österreicher verwirrte Angaben, schrie die Beamten immer wieder lautstark an, wollte nicht an der Amtshandlung mitwirken und lief wieder auf die Fahrbahn. Der 39-Jährige schrie im Zuge dessen mehrmals nationalsozialistische Parolen“, steht in der Aussendung der Landespolizeidirektion Wien. Um den 39-Jährigen überhaupt vorläufig festnehmen zu können, mussten die Beamten Körperkraft anwenden. Gegen den Mann besteht der Verdacht der schweren Nötigung. Er wurde außerdem nach dem Verbotsgesetz auf freiem Fuß angezeigt.

