Keramik aus aller Welt: Karmeliterplatz wird zur „Töpferscheibe“

Vom 30. August bis 1. September tagt der Töpfermarkt am Grazer Karmeliterplatz

Der Internationale Töpfermarkt Graz lädt am Karmeliterplatz wieder dazu ein, Keramiken von Handwerkern und Künstlern aus insgesamt zwölf Ländern zu bewundern und zu erwerben. Zwischen 30. August und 1. September wird deshalb ein Mix aus Design und Kunst geboten, wo individuell gestaltete Gebrauchskeramik gekauft werden kann. Zudem wird eine Ausstellung mit Werken der fünfjährigen Abteilung Keramik Art Craft und der Meisterschule für keramische Formgebung von Schülern der HTBLVA-Graz Ortweinschule im Foyer des 1. Stocks im Palais Galler gezeigt.

Kulinarik und Musik

Für die musikalische Umrahmung sorgen am Freitag Milica Vujadinović und Fritz Kres. Am Samstag sorgen die Bingo Boys aus der Steiermark für jazzige Klänge und am Sonntag gibt es Gipsy Swing von Cuvee Frizz. Auch für das leibliche Wohl soll gesorgt sein. Heuer wird „Fam. Knittelfelder“ die Besucher mit Speisen aus regionalen Produkten verköstigen und Kaffee gibt es von “DieFahrBar”. Nähere Infos zum Programm gibt es auf der Veranstaltungswebsite.

Infos im Überblick Wann? Freitag, 30. August 2024 von 12 bis 18 Uhr

Samstag, 31. August 2024 von 10 bis 18 Uhr

Sonntag, 1. September 2024 von 10 bis 18 Uhr Wo? Am Grazer Karmeliterplatz