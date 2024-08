Traktor stürzte ab: Salzburger (53) schwer verletzt

Zell am See/ Salzburg

Am Freitag, 23. August 2024, um 19.01 Uhr, ist in Unken, Bezirk Zell am See, Salzburg, ein 53-jähriger Einheimischer bei Feldarbeiten mit seinem Traktor abgerutscht und auf eine darunterliegende Straße gestürzt. Der 53-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort in das Uniklinikum Salzburg geflogen. Fremdverschulden kann laut Polizei ausgeschlossen werden.