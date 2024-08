Abstimmung: Wo gibt es das beste Schnitzel in Kärnten?

Es ist wohl das Lieblingsessen von vielen Österreichern und es ist auch weit über die österreichische Grenze hinaus bekannt: das Wiener Schnitzel. Wie jedes Jahr stellt sich das Gourmetmagazin „Falstaff“ wieder die Frage, wer denn das beste Schnitzel im Land anbietet. Eine Woche lang hat man dabei sein liebstes Schnitzel-Restaurant nominieren können, nun kann man selbst für seinen Favoriten abstimmen.

Zehn Kärntner Restaurants nominiert

Dabei wird nach Bundesländern unterschieden, es gibt also auch in Kärnten zehn Orte, die nominiert wurden, wo man gut Schnitzel essen kann. Nun gilt es, einen Sieger zu küren. Im Vorjahr konnte sich in Kärnten übrigens der „Tschebull am Faaker See“ durchsetzen. Auch dieses Jahr steht er wieder auf der Liste. Hier könnt ihr für euren Liebling abstimmen.