Erster „Kärnten läuft“-Tag bringt Sieg von Olympiateilnehmerin

Bereits gestern ist der offizielle Startschuss ins „Kärnten Läuft“-Wochenende gefallen – mit dem Night Run über 4,2 Kilometer und einer anschließenden Eröffnungsfeier. Rund 850 Läufer haben es sich nicht nehmen lasse, bei bestem Laufwetter zu zeigen, dass der Spaß am Laufsport im Mittelpunkt steht.

Nicht einziger Lauf für Julia Mayer an diesem Wochenende

Gewonnen hat bei den Damen übrigens Österreichs Olympiateilnehmerin Julia Mayer in 14:48 Minuten, bei den Herren war Nico Schratzer in 14:08 Minuten nicht zu schlagen. Mayer hat diesen Lauf als Vorbereitung für den Wörthersee Halbmarathon am morgigen Sonntag, 25. August, genutzt. Größtes Team war gestern übrigens die Diakonie de La Tour mit 150 Läufer.