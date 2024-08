Schweißtreibend: Steirer Therme sucht den „besten Aufgießer“

Es kann jeder mit einem gültigen Thermenticket inklusive Sauna an dem Saunaevent teilnehmen.

Zutrittsregelung für die Aufgüsse:

Jeder Saunagast bekommt vorab ( an der Kassa, gilt für Tages und Hotelgast) ein Armband. Mit diesem Band kann er beim Info Point sich drei Aufgüsse aussuchen, die er fix besuchen will. Die Aufgüsse haben verschieden Farben und die werden auch am Band vermerkt. Der Eintritt wird vom Organisationsteam kontrolliert. Es werden 35 fix Buchungen für jeden Aufguss angenommen. Dazu kommen noch 15 bis 20 Personen, welche noch in die Sauna gehen können, ohne vorher gebucht zu haben. Die Reihung ergibt sich nach dem Eintreffen im dafür vorgesehenen Wartebereich.