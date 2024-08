Johanna (9) stand auf der großen Bühne – und lieferte ab

Veröffentlicht am 24. August 2024, 13:31 / ©zVg

Johanna Theuermann ist neun Jahre alt und lebt mit ihren vier Geschwistern auf einem Bergbauernhof in Pölling (Gemeinde St. Andrä im Lavanttal). Bereits seit ihrem zweiten Lebensjahr begeistert sie mit ihrer ganz großen Leidenschaft: dem Singen. Gemeinsam mit ihrer Tante, Isabella Theuermann, hat sie auch schon Kinderlieder aufgenommen und in verschiedenen Musikvideos mitgewirkt. Und auch Instrumente sind ihr nicht unbekannt. So hat sie im Kindergarten bereits angefangen, die steirische Ziehharmonika zu erlernen.

©zVg | Die Zeit auf der großen Bühne… ©zVg | …hat Johanna sichtlich genossen. ©zVg | Johanna mit ihrer Tante Isabella Theuermann.

Große Auftritte beim Feuerwehrfest und am „Gackern“

Kürzlich hat sie dann ihren ganz großen Auftritt gehabt. Beim Feuerwehrfest in Pölling hat die Partyband „Meilenstein“ das junge Mädchen dazu eingeladen, gemeinsam zehn Lieder aufzuführen. Am „Gackern“ hat sie dann noch – wieder gemeinsam mit „Meilenstein“ – fünf Songs ihres Idols Melissa Naschenweng performed – und wie! Ihr größter Traum ist es übrigens, irgendwann die Kärntner Schlagersängerin höchstpersönlich zu treffen.