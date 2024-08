Sex-Attacke bei Neustifter Kirtag: Schülerin (18) vergewaltigt

Veröffentlicht am 24. August 2024, 13:34 / ©5 Minuten

Der Besuch beim Neustifter Kirtag endete für eine 18-jährige Wienerin in einem Albtraum. Sie und eine Freundin aus Niederösterreich wollten gemeinsam am Freitagabend, 23. August, das Weinfest im Wiener Stadtteil Neustift am Walde, Bezirk Döbling, besuchen. Doch schon beim Eingang gab es erste Probleme: Die Niederösterreicherin durfte nicht auf die Veranstaltung. Ein Securitybeamter ließ sie nicht durch und soll auch handgreiflich geworden sein.

In Seitengasse gezerrt und vergewaltigt

Knapp eine Stunde später trafen die beiden Mädchen wieder aufeinander. Da erzählte die Wienerin unter Tränen ihrer Freundin, was ihr passiert war. Sie habe nämlich das Gelände wieder verlassen, um nach ihrer Schulkollegin zu suchen. Da sei sie von einem unbekannten Mann in eine Seitengasse gezerrt und vergewaltigt worden. Die Krone berichtete am heutigen Samstag über den schockierenden Vorfall. Anzeigen seien erstattet worden und die Ermittlungen zu dem Missbrauch sowie dem gewaltbereiten Securitybeamten laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.08.2024 um 13:38 Uhr aktualisiert