Integrationsleitbild der Stadt Graz nun in mehreren Sprachen verfügbar

Damit will die Stadt Graz eine weitere Maßnahme zur diskriminierungs- und ausgrenzungsfreien Teilhabe aller in Graz lebenden Menschen setzen. „Schließlich leben in unserer Stadt rund 300.000 Menschen – und seit jeher ist Graz ein Anziehungspunkt für Menschen von nah und fern. Hier leben Menschen aus über 170 Nationen der Welt und annähernd 150 Sprachen werden in unserer Stadt gesprochen, rund ein Drittel der Grazerinnen und Grazer hat eine Migrationsgeschichte“, wird dabei betont.

„Für ein gutes Zusammenleben aller“

„Wie viele gesellschaftliche Bereiche – ob Krankenhäusern oder in Produktionsbetrieben, im Transport oder in der Reinigung, in der Forschung oder im Handel, in der Gastronomie oder im Tourismus – würden nicht funktionieren, ohne die tägliche Arbeit und den Beitrag, den Menschen leisten, die aus anderen Ländern kommen und in Graz eine Heimat gefunden haben? Wir sehen diesen Beitrag und setzen uns daher für ein gutes Zusammenleben aller Grazerinnen und Grazer ein auf der Grundlage von Respekt und Gleichberechtigung für eine soziale, demokratische und klimafreundliche Entwicklung unserer Stadt“, freut sich Integrationsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ).

Zum Integrationsleitbild „Graz sind wir alle“

Das Leitbild „Graz sind wir alle“ bildet die Grundlage der Integrationsarbeit in der Stadt Graz. Es entstand in einem zweieinhalbjährigen Entwicklungsprozess, in welchen Experten aus Praxis, Wissenschaft und Verwaltung, Vertretern von selbstorganisierten migrantischen Vereinen, NGOs und Gremien eingebunden waren und sich die Grazer Bevölkerung in Form einer Online-Umfrage beteiligen konnte. Das Integrationsreferat der Stadt Graz versteht sich dabei als Brückenbauerin und zentrale Drehscheibe mit dem Ziel, allen in Graz lebenden Menschen Teilhabe zu ermöglichen.