Staat zahlt Miete und Co.: Über 100.000 Personen profitieren

Dabei ist die Rede vom Wohnschirm, dieser wurde im März 2022 ins Leben gerufen. Seitdem hilft er Menschen mit geringem Einkommen, die ihre Miete nicht mehr zahlen können und von einer Delogierung bedroht sind. Das Ministerium zieht Bilanz: „Bisher wurden insgesamt 9.905 Haushalte mit 22.425 Personen unterstützt, die mit ihrer Miete in Rückstand geraten waren. Sie konnten so ihre bestehende Wohnung behalten. Weitere 1.122 Haushalte mit 2.757 Personen wurden beim Umzug in eine neue, leistbare Wohnung unterstützt.“ Seit Jänner 2023 greift der Wohnschirm auch bei offenen Energierechnungen unter die Arme. 27.779 Haushalte mit 76.380 wurden bereits bei den Heiz- und Stromkosten unterstützt.

„Die Wohnung zu verlieren, ist traumatisch“

„Die eigene Wohnung zu verlieren ist traumatisch, vor allem für Familien mit Kindern. Für mich ist klar: Jeder Mensch hat das Recht auf eine Wohnung. Das stellen wir mit dem Wohnschirm sicher. Er hilft rasch und unkompliziert, wenn das Geld am Ende des Monats für die Miete oder Energierechnung nicht mehr ausreicht. Das ist Hilfe, die ankommt! Für über 100.000 Menschen haben wir bereits den Wohnschirm aufgespannt und ihnen damit viele Sorgen nehmen können!“, so Sozialminister Johannes Rauch.

224 Millionen Euro

Damit der Zugang zum Wohnschirm sich einfach gestaltet, wurde ein bundesweites Beratungsnetz mit insgesamt 164 Einrichtungen eingerichtet. „Dazu gehören Sozialorganisationen wie die Volkshilfe, die Caritas, die Diakonie und das Rote Kreuz. Sie betreuen bereits viele Menschen mit geringem Einkommen und können die Leistungen deshalb auch all jenen anbieten, die den Wohnschirm noch nicht kennen“, heißt es vom Bund. Das Budget für den Wohnschirm wurde in mehreren Schritten von ursprünglich 24 auf nun insgesamt 224 Millionen Euro aufgestockt. Insgesamt wurden bisher rund 90 Millionen Euro an Leistungen ausbezahlt.

Weitere Zuschüsse

Der Bund und die Länder bieten aber auch für Häuslbauer verschiedene Förderungen an. Und ein Zuschuss steht so ziemlich jedem Haushalt in Österreich zu: der Klimabonus. Die Auszahlung des Klimabonus erfolgt ab September. Zusätzlich sorgte der Bund in den vergangenen Jahren mit der Strompreisbremse für Abhilfe. Zwar wird in diesem Fall kein Geld direkt ausbezahlt, aber die Förderung macht sich bei der Stromrechnung spürbar. Die Strompreisbremse läuft noch bis Ende des Jahres.

