Alltagshelden bitten um Spenden: Nur so können sie Tieren in Not helfen

Um die Versorgung und das Überleben von Tieren in Not zu gewährleisten, hat die Tierhilfe Steiermark einen eigenen Fonds im Verein eingerichtet. „10 Prozent aller Eingänge auf unser Vereinskonto werden automatisch für unseren Schnellhilfe-Fonds reserviert“, schreibt die Tierhilfe Steiermark in einem Facebook-Posting und ergänzt: „Der Fonds ist ein laut unserem Statut verankertes Instrument, um eines der größten Probleme im Zuge der Erstversorgung von verletzten, herrenlosen Tieren zu mildern – die Behandlungskosten!“ Die Tierhilfe betont: „Tierärzte geben ihr Möglichstes, um herrenlosen, verletzten Tieren eine gute Behandlung zukommen zu lassen. Jede Behandlung, die damit ermöglicht wird, wird auch auf unseren diversen Kanälen stets veröffentlicht!“

Kater hinter Öltanks eingeklemmt

In dem Facebook-Posting wird zudem Bezug auf einen Einsatz vom 11. Juli genommen. Damals geriet eine Katze in Eibiswald in eine missliche Lage. Sie befand sich seit ungewisser Zeit in einem Öltanklager hinter einem Öltank. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Eibiswald konnten die Tierretter das Kätzchen befreien. „Da der allgemeinzustand kritisch war brachten wir es direkt in die Tierklinik St. Veit, dort bekam der kleine Kater schnell einige Infusionen um die Dehydrierung auszugleichen“, so die Tierhilfe abschließend.