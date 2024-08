NR-Wahl 2024: So gestaltet sich der Wahlkampf der Parteien

Die Nationalratswahl rückt näher, in sechs Wochen wählt Österreich seine Abgeordneten neu. Der Intensivwahlkampf hat bereits gestartet, auch beginnen bald die zahlreichen TV-Konfrontationen für die Wahl am 29. September.

Diese Parteien kannst du wählen ÖVP

SPÖ

FPÖ

GRÜNE

NEOS

BIER

KEINE

KPÖ

LMP

ÖVP-Spitzenkandidat Karl Nehammer tourte bereits im Juni und Juli durch die Bundesländer – unter dem Motto „Arbeiten für Österreich“ ging es vor allem um die Mobilisierung der eigenen Funktionärinnen und Funktionäre. Diese Woche startete Nehammer seine Bundesländertour, die ihn bis Anfang September quer durch Österreich führen wird. Bei einer „Vielzahl an Veranstaltungen“ will der ÖVP-Chef mit den Österreicherinnen und Österreichern ins Gespräch zu kommen, hieß es aus der Partei. Der Wahlkampfauftakt der Volkspartei findet dann am 7. September in Wien statt.

SPÖ

Auch der intensivere Wahlkampf der SPÖ ist voll in Gange – am 13. August wurde die erste Plakatwelle präsentiert. Dabei setzt die Partei auf den General-Slogan „Herz und Hirn“ – eintreten will die Sozialdemokratie laut Plakaten „Für dein besseres Österreich“, „Für deine Rechte“, „Für dich“ und „Für deine Kinder.“ Eine zweite Plakatwelle ist für die erste Septemberwoche geplant. Am 29. August begeht die SPÖ dann ihren offiziellen Wahlkampfauftakt im Ars Electronica Center Linz. Auch das SPÖ-Wahlprogramm soll Anfang September präsentiert werden, ebenso ein Personenkomitee und „Schulstartaktionen“. Am 9. September plant die SPÖ dann neun Events zum „Auftakt des Wahlkampfendspurts“ in allen neun Bundesländern. Spitzenkandidat Andreas Babler setzt außerdem seine „Mit Herz und Hirn“-Tour fort, auf der er seit 2. August im eigenen Wohnmobil durch alle Bundesländer tourt. Wahlkampfabschluss ist am 28. September am Viktor-Adler-Markt in Wien.

FPÖ

Bereits Anfang August hatte die FPÖ angekündigt, den „Lautstärken-Regler hochzudrehen“. Orts- und Landesgruppen organisieren unter dem Titel „Heimatsommer“ Wahlkampf-Veranstaltungen – mit Schwerpunkten wie Brauchtum, Handwerk und Volksmusik, inklusive „mobilem Servicecenter“ mit Schneiderin und Scheren- und Messerschleifern. Bundesparteichef Herbert Kickl präsentierte diese Woche das FPÖ-Wahlprogramm, zeitgleich startete die erste FPÖ-Plakatwelle. Offiziell in den Wahlkampf starten wird die FPÖ dann am 7. September in Graz.

Grünen

Auch bei den Grünen stehen Bundesland-Besuche an. Vizekanzler und Spitzenkandidat Werner Kogler, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, Justizministerin Alma Zadic und Sozialminister Johannes Rauch werden in den kommenden Wochen durch alle Bundesländer touren, um im Wahlkampf mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, hieß es. Wichtige Termine standen auch bei den Grünen am Terminkalender: Am Dienstag (20. August) wurde die erste Plakatwelle präsentiert, die dann ab dem 5. September von der zweiten abgelöst wird. Und am Freitag, den 23. August, präsentieren die Grünen ihr Wahlprogramm. Offiziell starten die Grünen eine Woche darauf (26. August) in den Wahlkampf, und zwar im Sigmund-Freud-Park in Wien.

NEOS

Die NEOS haben bereits ihre erste Plakatwelle präsentiert, ausgerollt wurde diese ab 19. August. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger ziert die Sujets, geworben wird mit Slogans wie „Die Reformkraft“, „100 Prozent Transparenz“, „10 Prozent mehr netto“ oder „20.000 Lehrkräfte mehr“. Im September wird eine weitere pinke Plakatwelle folgen. Auch die NEOS hatten ein wichtiges Event: Am Freitag (23. August) stand in der Wiener Strandbar Herrmann der Wahlkampfauftakt an. Bereits seit dem 6. August läuft die pinke Wahlkampf-Tour („Reformkraft on tour“), die bis zum Wahltag andauern soll. Geplant sind neben Veranstaltungen wie „NEOS@Home-Abenden“ auch Stammtische, Podiumsdiskussionen, Afterworks sowie Schul-, Unternehmens- oder Bierzelt-Besuche.

Bierpartei und KPÖ

Auch die sonstigen bundesweit kandidierenden Parteien starten langsam in den Intensiv-Wahlkampf. Die Bierpartei hielt bereits ihre Kandidaten-Präsentation ab, die man quasi als Wahlkampf-Auftakt verstehen könne, wie es seitens der Partei zur APA hieß. Die KPÖ ging am Dienstag (20. August) mit ihrer Plakatpräsentation mit Spitzenkandidat Tobias Schweiger und der Listenzweiten Bettina Prochaska in die intensivere Phase, offiziell gestartet wird der Wahlkampf der Kommunisten dann am 30. August in Wien.

KEINE und LMP

Die Kleinpartei „Wandel“, die sich für diese Nationalratswahl eine Namensänderung einfallen hat lassen und unter dem Label „KEINE“ (bzw. „Keine von denen“) antritt, startet am heutigen Samstag (24. August) in Wien in den Wahlkampf. Weitere Termine sind darüber hinaus auch in den Bundesländern geplant. Bei der Liste Madeleine Petrovic (LMP) stehen der Termin für die Auftaktveranstaltung und die übrigen Präsentationstermine noch nicht endgültig fest, es gibt aber laufend Termine, etwa am Dienstag (20. August) in Rankweil (Vorarlberg) oder am Mittwoch (21. August) bei der Vorstellung des Kärntner Teams in Klagenfurt.

Elefantenrunden und Co.

Auch im TV wird der Wahlkampf nun intensiver. Die traditionellen „Sommergespräche“ sind bei den meisten Fernsehsendern bereits in vollem Gange, für den restlichen August und September haben die Medienhäuser zudem TV-Konfrontationen in Zweier- sowie Dreierkonstellationen geplant. Auch Elefantenrunden werden unter anderem von ORF, Puls 4/Puls 24 und Servus TV ausgestrahlt. Neben den noch laufenden Sommergesprächen folgen im ORF ab 5. September zehn TV-Duelle der Spitzenkandidaten mit längerer Gesprächszeit. Die traditionelle „Elefantenrunde“ mit den Vorsitzenden der Parlamentsparteien wird im ORF am Donnerstag vor der Wahl (26. September) stattfinden. Eine Runde der nicht im Parlament vertretenen Spitzenkandidaten gibt es am 8. September zu sehen. Die Listenersten der vier österreichweit kandidierenden Kleinparteien kommen außerdem am 8. und 15. September in jeweils einer Doppel-„Pressestunde“ zu Wort. (APA/red., 24.08.2024)