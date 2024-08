Kunst und Kultur: Steiermark Pavillon beleuchtet die Geschichte der Region

Nach einer Gesamtpräsentation am Wiener Heldenplatz macht der „Steiermark Pavillon“ seinen ersten Halt in Mariazell, in unmittelbarer Nähe der Basilika. Dazu fand heute in Mariazell eine Informationsveranstaltung mit Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP), Bürgermeister Walter Schweighofer (ÖVP) und dem wissenschaftlichen Geschäftsführer des Universalmuseums Joanneum Marko Mele sowie den Verantwortlichen für die kommende Schau, dem Leiter von Schloss Eggenberg Paul Schuster sowie dem Kurator des Pavillons, Günther Holler-Schuster, statt.

Eggenberg feier 400-jähriges Jubiläum

Die STEIERMARK SCHAU wurde 2021 vom Land Steiermark ins Leben gerufen und wird vom Universalmuseum Joanneum umgesetzt. Sie ist eine Neuinterpretation der ehemaligen Landesausstellungen. Die erste Ausgabe im Jahr 2021 widmete sich der Entwicklung, der Identität und der Zukunft der Steiermark und fand an drei Schauplätzen in Graz statt. Die zweite Schau widmete sich im Jahr 2023 am Standort Herberstein der „Vielfalt des Lebens“ und somit der Faszination, der Bedeutung und der Bedrohung der Biodiversität. Im Jahr 2025 taucht die STEIERMARK SCHAU tief in die Welt der Eggenberger ein, denn Schloss Eggenberg in Graz feiert sein 400-jähriges Bestehen. Der Pavillon wird sich indirekt mit den historischen Fakten des Schlosses und den Lebensumständen der damaligen Zeit beschäftigen, gleichzeitig Parallelen zwischen damals und heute ziehen und diese künstlerisch präsentieren. Landeshauptmann Drexler: „Mit der STEIERMARK SCHAU wollen wir 2025 tief in die Welt der Eggenberger eintauchen und eine Brücke in die Gegenwart schlagen.“

Ein Brückenschlag in die Regionen und darüber hinaus

Der Pavillon ist ein zentraler Bestandteil der STEIERMARK SCHAU und soll neue Denkanstöße zu Fragen unserer Zeit geben. Im Jahr 2025 reflektiert er mit zeitgenössischen künstlerischen Positionen die Themen der Schau im Schloss Eggenberg und schlägt so eine Brücke zwischen der scheinbar vergangenen Welt des Barocks und den Herausforderungen der Gegenwart. Kurator Holler-Schuster betont, dass der „Steiermark Pavillon“ in seiner Architektur die unverkennbare Landschaft, insbesondere die Berge der Steiermark, aufgreift. „Der Pavillon greift unterschiedliche Themen und Darstellungsformen auf. Uns ist wichtig, dass er kein Fremdkörper in der Gemeinde ist, sondern dass der Standort, die Bürger und auch die lokale Kunstszene involviert werden“, so Holler-Schuster.

Die musikalische Welt von Eggenberg

Der Pavillon besteht im Jahr 2025 aus drei Teilen, die bei seiner Preview in Wien vereint präsentiert werden. Ein Teil kann nach diesem Auftakt von April bis November am Standort Eggenberg besucht werden. Dieses Element taucht in die musikalische Welt der Eggenberger ein. Der zweite Teil wandert in die benachbarten Länder Slowenien und Kroatien und der dritte bringt die STEIERMARK SCHAU in die steirischen Regionen, unter anderem an seinen ersten Standort in Mariazell. Das Grazer Architekturbüro studio WG3 hat die Architekturausschreibung für sich entschieden und zeichnet somit für die Architektur der Pavillonteile verantwortlich. Das Konzept greift die Geschichte, Architektur und Umgebung von Schloss Eggenberg auf.

Der „Steiermark Pavillion“: Teil einer bedeutsamen kulturellen Initiative

Bürgermeister Walter Schweighofer freut sich, dass die STEIERMARK SCHAU im Jahr 2025 in Mariazell zu Gast sein wird: „Es ist ein Zeichen der Anerkennung für unseren Ort, dass der Steiermark Pavillon hier seinen ersten Halt macht, und wir sind stolz darauf, Teil dieser bedeutsamen kulturellen Initiative zu sein.“ Er prognostiziert, dass die Ausstellung einen bleibenden Eindruck hinterlassen und einen wertvollen Austausch ermöglichen wird, von dem sowohl die Kunstszene als auch die lokale Gemeinschaft profitieren sollen. Dabei setzt sich der „Steiermark Pavillon“ mit dem Land selbst und seinen Besonderheiten auseinander.

©studio WG3 Der Entwurf des „Steiermark Pavillion“ in Eggenberg.

Ein Zeichen für Kunst und Kultur

Im Innenraum soll beispielsweise ein stilisiertes Gebirge von der Decke hängen. Dieser Teil wird arrivierte und junge Kunst zeigen, genauso wie lokale und internationale Positionen, die historische sowie gegenwärtige Prozesse kontextualisieren. Er lädt zum gemeinsamen Diskurs ein, der auch ein aktiver Bestandteil der kuratorischen Arbeit sein soll. Marko Mele, wissenschaftlicher Direktor Universalmuseum Joanneum: „Der Pavillon muss in den Regionen präsent sein und ein Zeichen für Kunst und Kultur setzen und das möchten wir in diesem Jahr auch wieder tun. Für uns ist es besonders wichtig bei dieser Schau, die historischen Themen mit zeitgenössischen Perspektiven und aktueller, moderner Kunst zu verbinden.“

Der Pavillion wandert in die nächste Region

Nächstes Jahr jährt sich der Entschluss des ersten Fürsten von Eggenberg, den alten Familiensitz zur repräsentativen Residenz auszubauen, zum 400. Mal. Dieser historische Meilenstein bildet den Anlass, diesem in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Ort eine Ausstellung zu widmen, die einen neuen und unverstellten Blick auf das Schloss und all seine Bewohner werfen soll: Das UNESCO-Welterbe wird Mittelpunkt der STEIERMARK SCHAU 2025. Prunkräume und Planetensaal bilden dabei das Herzstück und schlüpfen im Rahmen der multimedialen Ausstellung wieder in ihre ursprüngliche Rolle: Sie werden zur Bühne für die Inszenierung einer fürstlichen Familie, die es geschafft hat, ihr Scheitern mithilfe eines Kunstwerks zur ewigen Erfolgsgeschichte zu formen. Das Münzkabinett übernimmt die Aufgabe des Kassenprüfers und beleuchtet die Geld- und Wirtschaftsgeschichte des 17. Jahrhunderts sowie den geldgeschichtlichen Hintergrund, vor dem sich Aufstieg und Niedergang der Dynastie der Eggenberger abgespielt haben. Und schließlich wird das Archäologiemuseum die Besucher auf eine Reise in das Graz des 17. Jahrhunderts schicken.

Eggenberg erstrahlt in neuem Glanz

Eggenberg wird 2025 alle Gäste überraschen, auch jene, die das Schloss bereits gut kennen. Dazu hat das kuratorische Team rund um Leiter Paul Schuster mit den vielfach preisgekrönten Content- und Ausstellungsdesigner von Studio Louter und OPERA Amsterdam ein innovatives Konzept für die 24 Prunkräume erarbeitet. Kostbare internationale Leihgaben werden ebenso gezeigt wie Kunstwerke und Lebenszeugnisse aus dem ehemaligen Besitz der Fürsten Eggenberg, die nach mehr als 300 Jahren für kurze Zeit nach Graz zurückkehren. Sie werden einen neuen Blick auf die Lebenswelt und Bedeutung dieses Fürstenhofes erlauben, der sich einst von Südböhmen bis an die Adria erstreckte.