Chaos auf der Südbahnstrecke: SPÖ übt scharfe Kritik

Laut der SPÖ nehmen die Probleme auf der Südbahnstrecke immer größere Ausmaße an. Kärntner Fahrgäste mit gültigen Tickets und Reservierungen seien Berichten zufolge des Zuges verwiesen worden, da ganze Waggons fehlten. Zudem seien alte Garnituren ohne Klimaanlage bei Temperaturen von 30 Grad im Einsatz gewesen, was für zusätzlichen Unmut bei den Reisenden sorge.

„2026 ist keine Lösung für heute“

SPÖ-Klubobmann Philip Kucher äußerte sich dazu mit deutlicher Kritik: „Man kann nicht einerseits allen Menschen in Österreich mit dem erhobenen Zeigefinger ausrichten, sie mögen gefälligst mit dem Zug fahren, sie aber dann am Abstellgleis stehenlassen!“ Kucher richtete seine Kritik insbesondere an Verkehrsministerin Leonore Gewessler. Er bemängelte, dass es nicht ausreichend sei, in einer solchen Situation lediglich an die Geduld der Fahrgäste zu appellieren und auf das Jahr 2026 zu verweisen. „2026 ist keine Lösung für heute!“, betonte Kucher. Er forderte die Ministerin auf, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um das Chaos auf der Südbahnstrecke zu beenden. Vorschläge seitens der SPÖ umfassen die Anschaffung von Ersatzgarnituren sowie die rasche Einberufung eines runden Tisches, um kurzfristige Lösungen zu finden. „Handeln statt vertrösten!“, müsse das Motto lauten, so der Klubobmann weiter.

Ein „größeres Problem“

Insgesamt sieht die SPÖ das aktuelle Chaos auf der Südbahnstrecke als Teil eines größeren Problems, bei dem Kärnten immer wieder benachteiligt werde. Kucher verwies dabei auf die blockierte Planung einer Gütertrasse zwischen Klagenfurt und Villach sowie auf die möglichen Verzögerungen bei einer Haltestelle in Völkermarkt. Seiner Meinung nach gehe das unvorbereitete Vorgehen der Ministerin auch diesmal zu Lasten der Kärntner Passagiere und der Südbahnstrecke.