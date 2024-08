Bikerunfall in Freistadt: Lenker (66) ins Krankenhaus geflogen

Am Samstag, den 24. August 2024, kam es auf der Gutauer Landesstraße in der Nähe von St. Leonhard bei Freistadt zu einem dramatischen Motorradunfall. Ein 66-jähriger Mann aus Linz war gegen 10.30 Uhr unterwegs in Richtung St. Leonhard, als er in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Fahrfehler führt zum Sturz: Biker im Waldstück verletzt

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers stürzte der Biker und rutschte seitlich weg. Der Motorradfahrer kam in einem nahegelegenen Waldstück unterhalb der Straßenböschung zum Liegen. Er zog sich bei dem Sturz Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach der Erstversorgung von Rettung und dem Team des C 10 mit dem C 10 in den MedCampus III geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.08.2024 um 16:15 Uhr aktualisiert