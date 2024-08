Einbruch in Salzburg: Zeugen beobachteten alles!

In den frühen Morgenstunden am Samstag, den 24. August 2024, wurden die Beamten einer Polizeistreife im Stadtteil Schallmoos in Salzburg auf einen Streit aufmerksam. Kurz nach 2 Uhr entdeckten sie eine Gruppe von Personen, die sich lautstark stritt. Ermittlungen zeigten schnell, dass der 41-jährige Salzburger in den Imbissstand einbrechen wollte.

Zeugen bestätigen den Vorfall

Mehrere Zeugen berichteten der Polizei, dass der Beschuldigte die Fensterscheibe des Imbissstandes eingeschlagen hatte. Als die Zeugen versuchten, ihn zu stoppen, floh der Mann zunächst. Die Polizei fand klare Hinweise auf den Einbruch am Tatort.

Täter schweigt, Anzeige erfolgt

Der verdächtige Salzburger weigerte sich, Angaben zum Vorfall zu machen, als er von den Beamten befragt wurde. Die Polizei stellte diverse Einbruchsspuren sicher und leitete den Fall an die Staatsanwaltschaft Salzburg weiter. Der Mann wird nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls angezeigt.