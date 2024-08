Hohe Ausgaben zum Schulstart: Kärntner greifen tief in die Tasche

Der Schulstart steht vor der Tür, und mit ihm kommt auch in Kärnten eine Welle an Einkäufen auf Eltern, Verwandte und Freunde von Schulkindern zu. Wie eine aktuelle Erhebung des Marktforschungsinstituts Mindtake im Auftrag des Handelsverbands zeigt, planen fast die Hälfte der Kärntner, Ausgaben für den Schulstart zu tätigen. Dabei geben sie im Durchschnitt 105 Euro pro Kind aus und liegen damit an der Spitze der Ausgaben im österreichischen Vergleich, gleichauf mit der Steiermark.

Wieviel gibst du für den Schulstart aus? unter 50 Euro Unter 100 Euro Unter 150 Euro Mehr Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Mehrumsatz von insgesamt 220 Millionen Euro

Am 9. September starten die Schüler in Kärnten in das neue Schuljahr, und traditionell wird dieser Beginn oft mit Geschenken begleitet. Neben dem obligatorischen Schulbedarf werden vor allem Bekleidung und Süßigkeiten gern verschenkt. Der Handel freut sich: In ganz Österreich erwartet man sich durch den Schulbeginn einen Mehrumsatz von insgesamt 220 Millionen Euro.

Was wird am häufigsten gekauft?

Der Schulstart bringt vor allem dem stationären Fachhandel in Kärnten regen Zulauf. Besonders beliebt sind Schreibwaren, die bei jedem dritten Schenkenden hoch im Kurs stehen. Auch Malzeug, Taschen und Rucksäcke sind stark nachgefragt. Ebenfalls beliebt sind Bekleidung und Geldgeschenke, die jeweils 24 Prozent der Konsumenten bevorzugen. Süßigkeiten, die bei 21 Prozent der Kärntner im Einkaufskorb landen, runden das Bild ab.

Fachhandel bleibt die erste Wahl

Die Kärntner setzen weiterhin stark auf den stationären Fachhandel, wenn es um den Kauf von Schulsachen geht. 62 Prozent der Befragten gaben an, ihre Einkäufe im Fachgeschäft vor Ort zu erledigen. Discounter und Supermärkte folgen auf den Plätzen zwei und drei. Online-Shops, insbesondere aus dem Ausland, rangieren mit 24 Prozent nur auf Platz vier.

Regionaler Handel profitiert vom Schulstart

Der Geschäftsführer des Handelsverbands, Rainer Will, betont, dass der regionale Handel auch in diesem Jahr wieder auf einen starken Zulauf hoffen kann. Zwei Drittel der Ausgaben für den Schulstart fließen in den stationären Handel, nur ein Drittel entfällt auf Online-Einkäufe. „Mit kompetenter und schneller Beratung punkten unsere Händler vor Ort auf ganzer Linie“, sagt Will. Der Schulstart ist somit nicht nur für die Schüler, sondern auch für den Handel ein wichtiges Ereignis im Jahr.