Nach Mord an Polizeikommandant: Neubau der Inspektion gerät ins Stocken

Nach dem Mord an einem Kommandanten der Polizeiinspektion Trieben im Februar 2023 wurde den Beamten eine rasche Inspektion des Tatorts versprochen. Als Zeuge im Mordprozess wurde auch jener Polizist gehört, der den 47-Jährigen nach der Tat festgenommen hatte. Er hörte die Schüsse und erzählte unter Tränen: „Ich dachte, ich bin der Nächste.“ Doch sein Kollege sagte nur: „Leg mir die Handschellen an, ich habe den Chef erschossen.“ Durch die offene Bürotür habe er dann den Kommandanten in einer Blutlache liegen sehen, erinnerte sich der Zeuge. Auch die anderen Beamten werden täglich an das schreckliche Ereignis erinnert.

Neubau gerät ins Stocken

Deshalb waren sich die Betroffenen, die Gemeinde und das Innenministerium einig, dass ein Neubau des Exekutivgebäudes erforderlich sei. Mehrere Medien berichteten, dass die Ennstal Wohnbaugruppe (ENW) im Februar bereits eine Fläche inklusive Bauplänen im Ortszentrum bereitgestellt habe. Seitdem liefen jedoch intensive Verhandlungen zwischen dem Bund und der Wohnbaugruppe. Laut der „Kronen Zeitung“ soll ein Grund für die Meinungsverschiedenheiten die für das Ministerium zu hohen Mietkosten gewesen sein.

Kosten seien zu hoch

Nach unzähligen Gesprächen soll es jedoch zu einer Einigung gekommen sein, und dem Bau der neuen Polizeidienststelle stehe nichts mehr im Wege. Doch nun habe das Finanzministerium auf die Stopptaste gedrückt und gebe das notwendige Geld nicht frei. Die Landespolizeidirektion hat so schnell wie möglich daran gearbeitet, den Bauvorhabensakt an das Innenministerium weiterzuleiten, das ihn anschließend an die zuständige Finanzprokuratur übermittelte. Polizeisprecher Heimo Kohlbacher äußerte sich gegenüber der ‚Kronen Zeitung‘, dass der verhandelte Mietpreis in Kombination mit den Betriebskosten den erlaubten Höchstbetrag übersteige.