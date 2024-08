Nach dem Verlust ihres Vaters: Tochter von Richard Lugner tritt Erbe an

Simone Lugner äußerte sich am Donnerstag in einem emotionalen Posting auf Instagram. Die 42-Jährige, die Richard erst vor wenigen Monaten geheiratet hatte, schilderte ihre Gefühlslage und den Wunsch, in Stille zu trauern.

Jacqueline Lugners neue Aufgabe

Nach dem Schock steht die Tochter des verstorbenen Richard Lugner, Jacqueline Lugner, nun vor der Herausforderung, das Erbe ihres Vaters anzutreten. Gemeinsam mit ihrem Bruder wird die 30-Jährige künftig die Führung der Lugner City übernehmen. Ihr Ehemann Leo, der derzeit seinen Wahlkampf pausiert, unterstützt sie in dieser Übergangsphase intensiv, wie Medien berichten.

Begräbnisvorbereitungen und öffentliche Einladung

Am Donnerstag wurden die Einladungen für das Begräbnis von Richard Lugner verschickt. Die Zeremonie findet am Samstag, den 31. August 2024, um 9 Uhr im Stephansdom statt, und alle Österreicher sind eingeladen, Abschied zu nehmen. Dompfarrer Toni Faber wird die Zeremonie leiten. Nach der Verabschiedung im Stephansdom wird eine Fahrt über den Ring zur Lugner City sowie eine Ehrenrunde um das Gebäude stattfinden. Das abschließende Requiem wird im engen Familienkreis in der Kaasgrabenkirche abgehalten, ebenfalls von Toni Faber geleitet. Richard Lugner wird seine letzte Ruhe in einer Gruft am Grinzinger Friedhof finden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.08.2024 um 17:54 Uhr aktualisiert