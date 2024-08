Fahrradtour endet im Krankenhaus: Frau nach Sturz am Kopf verletzt

Eine 51-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau unternahm am Samstag, 24. August 2024 um 14.10 Uhr eine Fahrradtour über die „Weiße Wand“ zur „Alm hinterm Brunn“. Auf der Rückfahrt über den Forst- und Wanderweg Richtung Neusach, Gemeinde Weißensee, Bezirk Spittal an der Drau, kam sie plötzlich mit dem Fahrrad zu Sturz und verletzte sich im Bereich des Kopfes. Sie wurde nach Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.