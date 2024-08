Sommerhitze: 50 Prozent der Grazer Straßenbahnen haben keine Klimaanlage

Veröffentlicht am 24. August 2024, 19:31 / ©Holding Graz/Watzinger

Die letzten Hitzetage machen es einem ganz schön zu schaffen vor allem, wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Rund 50 Prozent, also jede zweite Grazer Straßenbahn, soll ohne Kühlanlagen unterwegs sein. Die alten Straßenbahnen mit Hochflur-Gelenken, die noch aus den 70ern und 80ern stammen, haben keine Klimaanlage. Täglich sind etwa 22 dieser Modelle in der Stadt unterwegs. Auch die insgesamt 18 sogenannten „Cityrunner“ besitzen keine Kühlung. Als diese Straßenbahnen in den 2000ern angeschafft wurden, waren Klimaanlagen noch kein großes Thema, berichtete Zaczek-Pichler der „Kleinen Zeitung.

Bus statt Bim

Die insgesamt 45 Variobahnen sind die einzigen Grazer Straßenbahnen mit Klimaanlagen. Ein Umbau der alten Straßenbahnen sei aufgrund der hohen Kosten und technischen Schwierigkeiten keine Option. Wer im Sommer den Bus benutzt, hat mehr Glück: Über 170 Busse der Holding Graz sind mit Klimaanlagen ausgestattet.