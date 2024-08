Greifvogelwoche in Villach erÃ¶ffnet: Noch bis zum 31. August

Die 17. Greifvogelwoche wurde offiziell eröffnet und bietet bis zum 31. August eine einzigartige Gelegenheit, den größten inneralpinen Greifvogelzug hautnah zu erleben. Täglich von 11 bis 15 Uhr informieren die Naturpark-Ranger beim Sky Walk nahe Parkplatz 6 der Villacher Alpenstraße über die Zugvögel.

Eröffnung mit prominenten Gästen

Zur Eröffnung in Oberstossau, Gemeinde Hohenthurn, waren prominente Gäste anwesend, darunter Andreas Kleewein, Geschäftsführer von Bird Life Kärnten, sowie Karl Guliprein, Leiter des Greifvogelcamps, und die Bürgermeister Michael Schnabl und Reinhard Antolitsch. Schon am ersten Beobachtungstag am Sonntag, den 18. August 2024, wurden beeindruckende 84 Wespenbussarde, 3 Schwarzmilane, 2 Mäusebussarde sowie je eine Rohrweihe und ein Turmfalke gesichtet. Mit der zu erwartenden Wetterbesserung rechnen die Experten in den kommenden Tagen mit einer deutlichen Zunahme der Zugvögel.