Waldbrand in Palfau: Felsiges Gelände und Wind erschweren Löscharbeiten

Wenige Wochen nach dem größten Waldbrand in den steirischen Wildalpen ist erneut ein Brand ausgebrochen. Am heutigen Samstagnachmittag, den 24. August, begann in Palfau, Bezirk Liezen, in der Nähe der Wasserlochklamm, ein Waldbrand. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, da das Gelände felsig und schwer zugänglich ist, erklärte Dominik Ganser, Sprecher der Feuerwehr Palfau, der „Kleinen Zeitung“. Mit sogenannten „Bambi-Buckets“ wird Löschwasser aus drei kreisenden Polizeihubschraubern abgeworfen. Teile des Gebietes wurden abgesperrt und die Wanderer evakuiert. Die Brandursache ist noch unklar, es wird jedoch vermutet, dass ein Gewitter das Feuer verursacht haben könnte. Der Brand hat sich bisher nur auf etwa einen Hektar ausgebreitet, aber der Wind stellt eine zusätzliche Gefahr dar.

Über 70 Leute sind im Einsatz

Vor wenigen Wochen kam es nur wenige Kilometer entfernt in Großreifling und den Wildalpen zu zwei Großbränden. Der Brand in den Wildalpen ging als der größte Waldbrand in die Geschichte der Steiermark ein, eine Situation, die die Einsatzkräfte unbedingt verhindern wollen. Heute sind über 70 Feuerwehrleute, Polizei, Rotes Kreuz und Bundesheer im Einsatz.