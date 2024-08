Tropennacht voraus: Hier kommt man heute Nacht ins Schwitzen

In den kommenden Stunden erwartet der Osten Österreichs eine ungewöhnlich milde Sommernacht. Besonders in den Regionen rund um Wien, den Neusiedler See sowie in höheren Lagen wie der Hohen Wand und dem Jauerling bleiben die Temperaturen bei mehr als 20 Grad. Diese tropischen Nächte sind charakteristisch für heiße Sommer, in denen die Temperaturen auch nach Sonnenuntergang nicht signifikant abkühlen.

Milde Temperaturen in der Nacht

Die meisten Gebiete werden während der Nacht zwischen 15 und 20 Grad Celsius verzeichnen. Besonders städtische Gebiete und Regionen nahe großer Gewässer, wie der Großraum Wien und das Gebiet rund um den Neusiedler See, werden die wärmsten Nächte erleben. Die Luft bleibt hier warm und trägt zu einer tropischen Atmosphäre bei.

Kühle Nächte nur in den Bergen

Wer auf etwas Abkühlung hofft, muss höher gelegene Regionen aufsuchen. In den Hochtälern des Landes, etwa in den Alpen, können die Temperaturen auf 10 bis 13 Grad sinken. Diese kühleren Bedingungen bieten eine angenehme Erfrischung und einen Kontrast zu den warmen Temperaturen in den niedrigeren Regionen, wie die Österreichische Unwetterzentrale berichtet.