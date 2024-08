Sturz aus 40 Meter Höhe: Schlaghaken brach, Kletterer schwer verletzt

Heute Morgen, am 24. August, gegen 06.15 Uhr, kletterten ein 23-Jähriger und ein 24-Jähriger in Tirol vom Biwak am langen Sattel zum Einstieg der alpinen Klettertour Westpfeiler (Schwierigkeitsgrad V) am westlichen Wandfuß der Kumpfkarspitze. Der Einstieg befindet sich auf einer Seehöhe von 2010 Meter. Der 24-Jährige klettere die erste Seillänge vor. Als dieser seinen Standplatz erreichte seien die von ihm gesetzten Schlaghaken ausgebrochen. Folglich stürzte der 24-Jährige circa 40 Meter ab, dieser sei er auf das Schneefeld welches sich am Wandfuß befand, aufgeschlagen und noch ungefähr drei Meter bis zum Boden gestürzt. Durch den Absturz wurde der 24-jährige Österreicher schwer verletzt. Der Schwerverletzte wurde vom Notarzthubschrauber mittel Tau geborgen und wurde in die Klinik nach Innsbruck verbracht.