Fahrradfahrer (13) kollidierte mit Auto: Hecke behinderte Sicht

Heute Nachmittag, am 24. August, um 14.35 Uhr, lenkte eine 29-jährige Österreicherin ihren Auto in Innsbruck auf dem Hohlweg, von der Brennerstraße kommend und wollte in Richtung Bergisel weiterfahren. Zeitgleich befuhr ein 13-jähriger Österreicher mit seinem Fahrrad den Hohlweg von Süden kommend talwärts und wollte diesen an der Kreuzung mit dem Bergiselweg nach links weiterbefahren. Dieser konnte aufgrund einer dortigen Hecke das entgegenkommende Fahrzeug nicht erkennen und es kam zur Kollision. Durch den Unfall wurde der 13-Jährige verletzt. Das Ausmaß seiner Verletzungen ist bisher noch nicht bekannt. Die Eltern waren am Unfallort anwesend brachten ihren Sohn in die Klinik nach Innsbruck.