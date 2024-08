Lehrer gesucht: Bildungsdirektion Kärnten schreibt 95 Stellen aus

Die Bildungsdirektion Kärnten bietet dabei 90 Planstellen an Volks- und Mittelschulen sowie 5 an Fachberufsschulen an. Im Volkschulbereich sind 61 Stellen zu besetzen, bei den Mittelschulen 28. An den Fachberufsschulen werden 4 Stellen in der Region Ost und 1 in der Region West ausgeschrieben.

Absolventen und Quereinsteiger

Besonders in Oberkärnten, den Bezirken Spittal und Hermagor, sowie im Bereich Inklusion und Integration bestehen gute Jobaussichten. Neben Lehramtsabsolventen können sich auch Quereinsteiger für Mittelschulen bewerben. Für Fachberufsschulen sind eine facheinschlägige Berufsausbildung und mindestens drei Jahre Berufspraxis erforderlich. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Onlinebewerbung hier. Bewerbungen zwischen 23. und 30. August 2024 möglich.