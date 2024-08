Gewalttätiger Einbruch: Räuber (21) würgte Frau, attackierte Ehemann

Heute Morgen, am 24. August, gegen 6.45 Uhr, betrat ein amtsbekannter und einschlägig vorbestrafter 21-jähriger Türke ein Mehrparteienhaus in Wörgl, in Tirol. Dieser begab sich anschließend in die Kellerräumlichkeiten des Objektes und brach dort ein Kellerabteil unter Anwendung von Körperkraft auf, in der Absicht, Wertgegenstände zu entwenden. Dabei wurde der Mann auf frischer Tat von der Kellereigentümerin, eine 57-jährige Ungarin, ertappt. Folgend forderte der 21-Jährige diese auf, ihm ihr Mobiltelefon zu übergeben. Nachdem die 57-Jährige dieser Aufforderung nicht nachkam, ergriff der Beschuldigte diese am Hals, würgte diese und versuchte ihr das Telefon zu entreißen.

Ehemann wurde schwer verletzt

Nachdem die Angegriffene mehrmals lautstark um Hilfe schreien konnte, eilte schließlich deren 56-jähriger Ehemann zu Hilfe. Bei dem Versuch, den Beschuldigte von seiner Ehefrau wegzuzerren, ließ der Angreifer schließlich von der Frau ab und versetzte dem Mann mehrere heftige Faustschläge in dessen Gesicht. Anschließend verfolgte der 21-Jährige die 57-Jährige über das Stiegenhaus und entriss dieser das Mobiltelefon. Kurz darauf flüchtete dieser in das Stadtzentrum von Wörgl. Der Beschuldigte konnte nach kurzer Zeit im Zuge einer eingeleiteten Nahbereichsfahndung von einer Polizeistreife aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Durch den Angriff wurde der 56-Jährige schwer verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.08.2024 um 20:54 Uhr aktualisiert