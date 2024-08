Pferd verliert Gleichgewicht: Reiterin bei Walchsee verletzt

Am Samstagnachmittag, 24. August 2024, ritt eine 22 jährige Österreicherin mit ihrem Pferd am nördlichen Seeufer des Walchsee. Gegen 16.45 Uhr ritt sie im Schritttempo den Schotterweg in Richtung Norden, als das Pferd plötzlich mit dem linken Vorderhuf nach links in sumpfiges Gebiet trat und das Gleichgewicht verlor, stürzte die Reiterin vom Pferd nach vorne auf den Wiesenboden.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Die 22-Jährige zog sich durch den Unfall Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Fremdverschulden ist auszuschließen. Im Einsatz standen die Rettung, die Wasserrettung und eine Polizeistreife.