â€žLiebesgâ€™schichtenâ€œ: Singles hoffen auf den ganz groÃŸen Treffer

Zum achten Mal in diesem Sommer porträtiert Nina Horowitz am Montag, dem 26. August, um 20.15 Uhr in ORF 2 ab 9 Uhr auf ORF ON Singles, die über die „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ihr ganz persönliches Lebensglück finden wollen. Die jeweils drei Damen und Herren der jüngsten Folge kommen diesmal aus Wien, Niederösterreich, Kärnten und der Steiermark und hoffen auf die ganz große Liebe.

Tanzen mit und ohne Rollstuhl

So träumt der Wiener Sepp (67) von einer Frau, die sein größtes Hobby, das Tanzen, mit ihm teilt und seinen Hund ebenso mag wie den Besuch beim Heurigen. Sportlich zeigt sich die 61-jährige Gabriele aus Kärnten, die das Stand-up-Paddlen liebt und sich einen humorvollen, gepflegten wie athletischen Mann wünscht, der ihr Vertrauen und Herz verdient. Der Steirer Christopher, 37 Jahre alt, sehnt sich nach einem charmanten Partner, mit dem er wieder Zweisamkeit leben sowie ein Haus mit Garten und vielleicht sogar Kinder haben kann. Die Niederösterreicherin Wally (72) sucht jemanden, der empathisch und unternehmenslustig ist, denn schließlich kann man mit ihr die sprichwörtlichen Pferde stehlen. Der 35-jährige Gerald aus Wien kann sich vorstellen, eine Familie zu gründen, und sucht daher eine seriöse, langfristige Beziehung. Aus Wien kommt auch Elisabeth (55), die zukünftig sowohl den Alltag als auch die besonderen Momente zu zweit erleben möchte – der Rollstuhl, den sie braucht, ist dabei kein Hindernis, im Gegenteil: Die Single-Dame weiß ihn zum Tanzen zu bringen.