Köfer: Fernradweg-Projekt könnte Kärntner Tourismus ankurbeln

Das geplante Projekt „Meridiem Trail“, ein Fernradweg, der mehrere Bundesländer von Wien bis Kärnten durchqueren soll, erhält Unterstützung von Team Kärnten-Chef und Bürgermeister Gerhard Köfer. In einer Aussendung betont Köfer das Potenzial dieses Vorhabens und hebt hervor, dass es zu einem der spannendsten europäischen Projekte im Bereich Radtourismus werden könnte. Der Radtourismus verzeichnet in den letzten Jahren stetige Wachstumsraten und erfreut sich immer größerer Beliebtheit, so Köfer weiter. Dies sei auch im benachbarten Slowenien deutlich zu beobachten.

Mindestens 50.000 Gäste

Köfer fordert von den offiziellen Stellen in Kärnten Offenheit gegenüber dem Großprojekt. „Laut den Projektverantwortlichen seien mindestens 50.000 Gäste bereits im ersten Jahr möglich“, zitiert Köfer und unterstreicht, dass man diese Chance angesichts sinkender Nächtigungszahlen im Kärntner Tourismus nicht ungenutzt lassen dürfe. Um das Projekt weiter voranzutreiben, plant Köfer, das Thema im Landtag zu behandeln. Er spricht sich dafür aus, die Projektwerber in den zuständigen Ausschuss des Landtages einzuladen und einen Dialog mit den Verantwortlichen des Landes Kärnten zu initiieren.