Pfarrer Suresh verlässt Velden: Sein Wirken wurde geschätzt

Bis zum 30. April 2025 wird er noch im Markt Griffen als Provisor tätig sein, bevor er Österreich dann in Richtung seiner Heimat Indien verlässt. In Velden konnte er viele Menschen mit seinem freundlichen Auftreten begeistern und ging stets offen auf die Menschen zu. Außerdem war er in seiner Rolle als Kurator bei der Freiwilligen Feuerwehr Velden sehr beliebt. Im Rahmen einer Abschiedsmesse bedankten sich Gemeindevorständin Margit Heissenberger und Bürgermeister Ferdinand Vouk für sein Wirken in der Marktgemeinde. Vor allem wurde hervorgehoben, das Pfarrer Suresh das Gotteshaus für viele Veranstaltungen öffnete und die Ökumene förderte.